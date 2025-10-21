سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان

نقل وكيل الدفاع عن هانيبال القذافي المحامي الفرنسي لوران بايون عن رئيس الحكومة نواف سلام بعدما التقاه مع هيئة الدفاع في حضور النائب أشرف ريفي إصراره على أن تاخذ العدالة مجراها الصحيح، وأن يحصل هنيبال القذافي على حقوقه بما فيها إحترام الإعلان الدولي لحقوق الإنسان.



وتوجه وكلاء الدفاع لاحقا الى مكتب المحقق العدلي القاضي زاهر حماده حيث رفعوا كتابا طالبوا فيه بإلغاء الكفالة المالية لإطلاقه أو تخفيضها الى الحد الذي يعطي الضمانة الكافية للتمثيل أمام القضاء اللبناني وكذلك رفع منع السفر عنه خارج لبنان.