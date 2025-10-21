الأخبار
مصدر ديبلوماسيّ فرنسيّ: فرنسا تعمل على تنظيم مؤتمرٍ دوليّ لدعم الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
2025-10-21 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مصدر ديبلوماسيّ فرنسيّ: فرنسا تعمل على تنظيم مؤتمرٍ دوليّ لدعم الجيش اللبنانيّ
جدّد وزير الخارجية الفرنسيّ والمبعوث الأميركيّ دعمهما للانتقال السياسيّ الجاري في سوريا ولعملية النهوض الاجتماعيّ-الاقتصاديّ في البلاد.
وأكّدا أنّ تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والسلطات السورية في هذا الإطار أمرٌ أساسيّ لتمكين سوريا من إعادة اندماجها بأسرع وقت ممكن في محيطها الإقليميّ وفي النظامين الاقتصاديّ والماليّ العالميين.
ناقشا بعمق التطورات الإيجابية الأخيرة في إطار المفاوضات بين السلطات السورية الانتقالية و”قوات سوريا الديمقراطية”.
وقد اتفقت فرنسا والولايات المتحدة على البقاء في تنسيقٍ وثيق ومواصلة جهودهما لتسهيل الحوار بين الطرفين، تمهيدًا لتنفيذ اتفاق 10 آذار، وتهدئة التوترات الميدانية ضمن إطار وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 7 تشرين الأول.
وأكّد الطرفان أنّ الحل التفاوضي والسلميّ فقط لتوحيد سوريا وإدماج مناطق وشعوب شمال شرق البلاد في العملية السياسية الوطنية هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
وتناول الوزير والمبعوث الأميركيّ مسألة الدعم الدوليّ للجيش اللبنانيّ، لمساعدته بشكل ملموس وفعّال على تنفيذ خطة حصر السلاح.
واتفق الجانبان على أهمية أن يُظهر الجيش اللبنانيّ تقدّمًا ملموسًا وقابلًا للقياس في عملياته لنزع سلاح “حزب الله” جنوب الليطاني، وأن يعبّر بوضوح وتسلسل عن حاجاته الإضافية.
وأشار الوزير إلى أنّ فرنسا تعمل على تنظيم مؤتمرٍ دوليّ لدعم الجيش اللبنانيّ في تشرين الثاني في الرياض، وطلب من محاوره دعم الولايات المتحدة لعقد هذا الحدث باعتبارها الداعم الأساسيّ للجيش اللبنانيّ.
أمّا في ما يخص الإصلاحات الاقتصادية، فقد اتفق الجانبان على ضرورة أن تفي السلطات اللبنانية بالتزاماتها عبر إقرار قانون لتوزيع خسائر المودعين المصرفيين، ومن ثمّ إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ. وفي حال تحقّق ذلك، فإنّ فرنسا مستعدّة لاستضافة مؤتمر في باريس مخصّص لإعادة إعمار لبنان وإنعاشه الاقتصاديّ.
ـكّا في شأن التقارب اللبنانيّ-السوريّ فتبادل الوزير والمبعوث الأميركيّ وجهات نظر إيجابية حيال التقارب الجاري بين السلطات اللبنانية والسلطات السورية الانتقالية، والذي تجلّى بزيارة وزير الخارجية السوريّ إلى بيروت في 10 أيلول.
واتفق الطرفان على أهمية مواصلة هذا المسار لما فيه مصلحة سيادة واستقرار البلدين.
في سياق متصل، أكّد الجانبان أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة السلام يجب أن يفتحا الطريق أمام دينامية سلام بين إسرائيل وجيرانها.
ووفقًا لـ”إعلان نيويورك”، ستدعم فرنسا كل الجهود الحوارية الهادفة إلى تحقيق هذا المسار.
أخبار لبنان
0
أخبار لبنان
12:26
الرئيس عون استقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا: تشديد على اهمية تعزيز التعاون
أخبار لبنان
12:26
الرئيس عون استقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا: تشديد على اهمية تعزيز التعاون
0
أخبار لبنان
12:03
رئيس جامعة اللويزة بعد لقائه وزير الثقافة: الشراكة بين القطاع العام والخاص مثالية ونشكر الوزير على عمله الدؤوب
أخبار لبنان
12:03
رئيس جامعة اللويزة بعد لقائه وزير الثقافة: الشراكة بين القطاع العام والخاص مثالية ونشكر الوزير على عمله الدؤوب
0
أخبار لبنان
11:49
قاسم : كفى تهديدا للبنان... وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيق على المواطنين
أخبار لبنان
11:49
قاسم : كفى تهديدا للبنان... وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيق على المواطنين
0
أخبار لبنان
11:11
شيخ العقل استقبل وفدا من مؤتمر "حوار الحضارات والأديان" ووفوداً وشخصيات
أخبار لبنان
11:11
شيخ العقل استقبل وفدا من مؤتمر "حوار الحضارات والأديان" ووفوداً وشخصيات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
0
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
0
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
0
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
0
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
0
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
0
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
0
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
