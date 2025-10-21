الأخبار
مصدر ديبلوماسيّ فرنسيّ: فرنسا تعمل على تنظيم مؤتمرٍ دوليّ لدعم الجيش اللبنانيّ

أخبار لبنان
2025-10-21 | 07:14
مصدر ديبلوماسيّ فرنسيّ: فرنسا تعمل على تنظيم مؤتمرٍ دوليّ لدعم الجيش اللبنانيّ
مصدر ديبلوماسيّ فرنسيّ: فرنسا تعمل على تنظيم مؤتمرٍ دوليّ لدعم الجيش اللبنانيّ

جدّد وزير الخارجية الفرنسيّ والمبعوث الأميركيّ دعمهما للانتقال السياسيّ الجاري في سوريا ولعملية النهوض الاجتماعيّ-الاقتصاديّ في البلاد.

وأكّدا أنّ تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والسلطات السورية في هذا الإطار أمرٌ أساسيّ لتمكين سوريا من إعادة اندماجها بأسرع وقت ممكن في محيطها الإقليميّ وفي النظامين الاقتصاديّ والماليّ العالميين.

ناقشا بعمق التطورات الإيجابية الأخيرة في إطار المفاوضات بين السلطات السورية الانتقالية و”قوات سوريا الديمقراطية”.

وقد اتفقت فرنسا والولايات المتحدة على البقاء في تنسيقٍ وثيق ومواصلة جهودهما لتسهيل الحوار بين الطرفين، تمهيدًا لتنفيذ اتفاق 10 آذار، وتهدئة التوترات الميدانية ضمن إطار وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 7 تشرين الأول. 

وأكّد الطرفان أنّ الحل التفاوضي والسلميّ فقط لتوحيد سوريا وإدماج مناطق وشعوب شمال شرق البلاد في العملية السياسية الوطنية هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.


وتناول الوزير والمبعوث الأميركيّ مسألة الدعم الدوليّ للجيش اللبنانيّ، لمساعدته بشكل ملموس وفعّال على تنفيذ خطة حصر السلاح.

واتفق الجانبان على أهمية أن يُظهر الجيش اللبنانيّ تقدّمًا ملموسًا وقابلًا للقياس في عملياته لنزع سلاح “حزب الله” جنوب الليطاني، وأن يعبّر بوضوح وتسلسل عن حاجاته الإضافية.

وأشار الوزير إلى أنّ فرنسا تعمل على تنظيم مؤتمرٍ دوليّ لدعم الجيش اللبنانيّ في تشرين الثاني في الرياض، وطلب من محاوره دعم الولايات المتحدة لعقد هذا الحدث باعتبارها الداعم الأساسيّ للجيش اللبنانيّ.

أمّا في ما يخص الإصلاحات الاقتصادية، فقد اتفق الجانبان على ضرورة أن تفي السلطات اللبنانية بالتزاماتها عبر إقرار قانون لتوزيع خسائر المودعين المصرفيين، ومن ثمّ إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ. وفي حال تحقّق ذلك، فإنّ فرنسا مستعدّة لاستضافة مؤتمر في باريس مخصّص لإعادة إعمار لبنان وإنعاشه الاقتصاديّ.

ـكّا في شأن التقارب اللبنانيّ-السوريّ فتبادل الوزير والمبعوث الأميركيّ وجهات نظر إيجابية حيال التقارب الجاري بين السلطات اللبنانية والسلطات السورية الانتقالية، والذي تجلّى بزيارة وزير الخارجية السوريّ إلى بيروت في 10 أيلول. 

واتفق الطرفان على أهمية مواصلة هذا المسار لما فيه مصلحة سيادة واستقرار البلدين.

في سياق متصل، أكّد الجانبان أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة السلام يجب أن يفتحا الطريق أمام دينامية سلام بين إسرائيل وجيرانها. 

ووفقًا لـ”إعلان نيويورك”، ستدعم فرنسا كل الجهود الحوارية الهادفة إلى تحقيق هذا المسار.

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-16

سلام: نعمل منذ أشهر من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية وإن شاء الله سيتحقق ذلك قريباً

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-26

حكم فرنسيّ بسجن ثلاث عائدات من سوريا للانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

سلام: الخروقات الاسرائيلية مدانة وموقفنا ثابت ونتطلع الى عقد مؤتمر جديد لدعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
12:26

الرئيس عون استقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا: تشديد على اهمية تعزيز التعاون

LBCI
أخبار لبنان
12:03

رئيس جامعة اللويزة بعد لقائه وزير الثقافة: الشراكة بين القطاع العام والخاص مثالية ونشكر الوزير على عمله الدؤوب

LBCI
أخبار لبنان
11:49

قاسم : كفى تهديدا للبنان... وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيق على المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
11:11

شيخ العقل استقبل وفدا من مؤتمر "حوار الحضارات والأديان" ووفوداً وشخصيات

LBCI
فنّ
12:13

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

LBCI
خبر عاجل
10:39

الجميل: لا مشروع قانون يلغي قانون انتخاب الستة نواب ويتبنى الـ128 نائبًا لذلك نستكمل مطالبتنا بالدفع إلى إقرار مشروع قانون في الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-19

بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!

LBCI
آخر الأخبار
07:23

اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"

LBCI
أخبار دولية
07:19

ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا

LBCI
آخر الأخبار
07:00

سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان

LBCI
أخبار لبنان
05:50

المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات

LBCI
أخبار دولية
04:50

زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام

LBCI
أخبار دولية
02:39

أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أمن وقضاء
01:41

قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر

LBCI
أخبار دولية
13:59

أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
08:39

في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:50

المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات

LBCI
منوعات
07:24

حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 21-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…

LBCI
أمن وقضاء
01:41

قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر

LBCI
فنّ
12:13

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

