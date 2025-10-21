لقاء جمع نتنياهو برئيس المخابرات المصرية

التقى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو برئيس المخابرات المصرية في القدس، وفق ما أعلن مكتبه.



وناقشا خلال اللقاء دفع خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قدمًا، والعلاقات بين إسرائيل ومصر، وتعزيز السلام بينهما، على ما قال المكتب في بيان.