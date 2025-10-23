الأخبار
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2025-10-23 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع في جنوب لبنان
الإسرائيلية:
غارات
مواقع
لبنان
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق بيروت والضواحي
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
0
آخر الأخبار
16:18
ترامب: سنرى تحركا بريا في فنزويلا قريبا
آخر الأخبار
16:18
ترامب: سنرى تحركا بريا في فنزويلا قريبا
0
آخر الأخبار
16:17
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا بشأن الضفة الغربية
آخر الأخبار
16:17
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا بشأن الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
16:18
ترامب: سنرى تحركا بريا في فنزويلا قريبا
آخر الأخبار
16:18
ترامب: سنرى تحركا بريا في فنزويلا قريبا
0
آخر الأخبار
16:17
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا بشأن الضفة الغربية
آخر الأخبار
16:17
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا بشأن الضفة الغربية
0
اخبار البرامج
16:15
"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض
اخبار البرامج
16:15
"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض
0
آخر الأخبار
15:53
وزير الحرب الأميركي: سنتعامل مع عصابات المخدرات كما تعاملنا مع تنظيم القاعدة
آخر الأخبار
15:53
وزير الحرب الأميركي: سنتعامل مع عصابات المخدرات كما تعاملنا مع تنظيم القاعدة
0
صحف اليوم
00:10
سلام إلى الفاتيكان (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:10
سلام إلى الفاتيكان (الأنباء الإلكترونية)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
0
أخبار لبنان
04:55
بلاغ من محافظ بيروت إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت
أخبار لبنان
04:55
بلاغ من محافظ بيروت إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إذا بقيت الدائرة ١٦... امتحان إنتخابي صعب في انتظار الماكينات الحزبية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إذا بقيت الدائرة ١٦... امتحان إنتخابي صعب في انتظار الماكينات الحزبية
1
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
2
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
3
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
4
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
5
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
6
خبر عاجل
05:54
غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع
خبر عاجل
05:54
غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع
7
منوعات
05:28
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
منوعات
05:28
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
8
خبر عاجل
06:21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان
خبر عاجل
06:21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان
