زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)

منوعات
2025-10-23 | 13:34
زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)
زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)

شهدت القاهرة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر زرافة هاربة من حديقة الحيوان في الجيزة وهي تتجوّل قرب كوبري قصر النيل الشهير قبل أن تنزل إلى مياه نهر النيل.

ووثّق شهود عيان المشهد وسط دهشة المارة وصيحات المواطنين الذين تابعوا الزرافة وهي تقترب من ضفة النهر أسفل الجسر. وسرعان ما انتشرت أنباء عبر الإنترنت عن غرقها، قبل أن يظهر مقطع جديد يُظهر محاولة إنقاذها بواسطة طائرة مروحية.

وحصدت المقاطع أكثر من مليوني مشاهدة خلال ساعات، فيما اتّهم ناشطون إدارة حديقة الحيوان بـ"الإهمال الجسيم" في رعاية الحيوانات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

من جهته، أكّد أحمد إبراهيم، وهو عضو اللجنة الإعلامية بتحالف تطوير حديقتَي الحيوان والأورمان، في تصريحات صحفية إن المقاطع المتداولة مفبركة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الزرافات بحديقة الحيوان بالجيزة بخير ولا توجد مخاطر تهدد حياتها.

 
@nevenmahamed5

خلاص الزرافة اللي نزلت النيل بيرفعوها بالطيارة 😂😂

♬ الصوت الأصلي - Neven Mahamed

مصدر

آخر الأخبار

منوعات

زرافة

الجيزة

مصر

فيديو

حديقة حيوانات

نهر النيل

الذكاء الاصطناعي

طائرة مروحية.

