ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا بشأن الضفة الغربية

المدير العام السابق للأحوال الشخصية العميد المتقاعد الياس الخوري للـLBCI: وزير الخارجية قدّم مشروع قانون وليس من صلاحياته بل من صلاحية وزارة الداخلية وتم رفعه للأمانة العامة