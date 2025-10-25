ترامب: كوريا الشمالية "قوة نووية نوعا ما"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو في طريقه إلى آسيا في الطائرة الرئاسية الأميركية، أن كوريا الشمالية "قوة نووية نوعا ما".وردا على سؤال حول ما إذا كان منفتحا على طلب كوريا الشمالية الاعتراف بها كقوة نووية كشرط مسبق للحوار مع واشنطن، قال ترامب: "أظن أنها قوة نووية نوعا ما (..) يمكنني القول إنهم يملكون الكثير من الأسلحة النووية".