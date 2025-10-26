متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو وافق على دخول فريق فنيّ مصريّ للمساعدة في العثور على رفات الرهائن

الوكالة الوطنية: مسيرة استهدفت حفارة في بليدا فجرا من دون وقوع اصابات

ترامب: على "حماس" أن تبدأ في إعادة جثث الرهائن وسأراقب الوضع عن كثب خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة