مريض بحاجة إلى بلاكيت دم من أي فئة في مستشفى الجعيتاوي... للتبرع الاتصال على الرقم 71800545

2025-10-28 | 13:27
مشاهدات عالية
مريض بحاجة إلى بلاكيت دم من أي فئة في مستشفى الجعيتاوي... للتبرع الاتصال على الرقم 71800545
0min
مريض بحاجة إلى بلاكيت دم من أي فئة في مستشفى الجعيتاوي... للتبرع الاتصال على الرقم 71800545

 
 
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القضاء على 3 مسلحين من تنظيم تابع لمخيم جنين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم قرب المدينة
الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قريتي عين عيشة وعين نورية بريف القنيطرة
16:35

مستشفى الأمل: 10 مصابين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي الأمل شمال غربي مدينة خان يونس

16:34

الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة

16:30

طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!

16:01

قانون جديد في الصين يُثير الجدل... لن يُسمح للموثرين بنشر المحتوى دون شهادة رسمية!

16:35

مستشفى الأمل: 10 مصابين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي الأمل شمال غربي مدينة خان يونس

16:34

الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة

16:30

طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!

16:01

قانون جديد في الصين يُثير الجدل... لن يُسمح للموثرين بنشر المحتوى دون شهادة رسمية!

2025-09-15

أسرار الصحف 16-9-2025

06:05

لا انخفاض بدرجات الحرارة... اليكم التفاصيل

2025-10-09

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

10:33

انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن

15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

15:19

أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

14:40

قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود

14:39

زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي

14:36

جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين

14:31

متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني

14:30

قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟

14:29

الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية

14:27

هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير

03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

12:15

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

11:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

