الأخبار العاجلة آخر الأخبار
لبنان ودع الإعلامي بسام براك بمأتم رسمي... ومرقص قلده وساما بإسم رئيس الجمهورية

أخبار لبنان
2025-10-28 | 13:23
مشاهدات عالية
لبنان ودع الإعلامي بسام براك بمأتم رسمي... ومرقص قلده وساما بإسم رئيس الجمهورية
2min
لبنان ودع الإعلامي بسام براك بمأتم رسمي... ومرقص قلده وساما بإسم رئيس الجمهورية

ودع لبنان والجسم الإعلامي بسام براك، بمأتم رسمي وثقافي، في كنيسة سيدة الخلاص الرعائية - عين الريحانة، حيث ترأس رئيس أساقفة دير الأحمر - بعلبك للموارنة المطران حنا رحمة صلاة الجناز، بمشاركة المطران سمعان عطاالله ولفيف من الكهنة، وحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الاعلام المحامي بول مرقص، ممثل الرئيس أمين الجميل والنائب سامي الجميل النائب سليم الصايغ، ممثل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل العميد ميشال عواد، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، رئيس مجلس إدارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بيار الضاهر، وحشد كبير من الإعلاميين والإعلاميات.

وألقى عطاالله عظة تناول فيها مسيرة الراحل "الغنية بالعطاء والتزامه القيمي والإنساني".

وقلد الوزير مرقص الراحل وسام الاستحقاق اللبناني البرونزي بإسم رئيس الجمهورية، تقديرا لمسيرته الإعلامية والثقافية الطويلة وعطاءاته في ميادين الكلمة والفكر والإبداع. وقال: "ايها الفقيد الغالي، تقديرا للموهبة الفكرية التي عبرت فيها من خلال اللغة العربية عن أعمق المعاني وأصدق التعابير، فكنت الصوت الدافئ والجميل الذي رافق اللبنانيين في المحطات الزمنية والروحية وطبعت في ذاكرتهم أصالة التقاليد وروح الثقافة اللبنانية، قرر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منحكم وسام الاستحقاق اللبناني البرونزي، وكلفني فشرفني أن أضعه على نعشك في يوم وداعك، وأن أتقدم من عائلتك بأحر التعازي".

أما زوجة الراحل دونيز بو ملهم فتحدثت عن معاناته مع المرض، مشيرة الى أنه واجهه ب،"إيمان راسخ وصلابة روحية ومعنوية، تاركا إرثا من المحبة والوفاء والكلمة الصادقة".

وبعد الصلاة تحدث كاهن رعية سيدة الخلاص - عين الريحانة الأب إميل رزق عن مزايا براك ومسيرته المهنية والروحية، ثم ووري الراحل في مدافن العائلة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

بسام براك

مأتم رسمي

بول مرقص

وسام الاستحقاق اللبناني البرونزي

رئيس الجمهورية

بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

الرئيس عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على الأوضاع الأمنية في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

رئيس الجمهورية نعى بسام براك: مرة أخرى يسرق منا الخبيث صورة بهية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

مرقص بحث مع الملحق الإعلامي القطري في سبل التعاون

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
أخبار لبنان
17:41

أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS

LBCI
أمن وقضاء
15:32

إصابة شاب في العقيبة برصاص إثر محاولة سرقة دراجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
أخبار لبنان
15:01

تعرض للسرقة وعُثر عليه مرميًا إلى جانب أحد المستشفيات في زحلة

LBCI
منوعات
10:42

"إما أن تخرجوا أو سندخل"… فيديو مرعب ينتهي باكتشاف صادم

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

الوزير الحجار بحث مع السفير بخاري في الأوضاع وأكد أولوية مكافحة المخدرات بالتعاون مع المملكة

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-17

"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:19

أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير

LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
12:15

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
11:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
صحف اليوم
01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

