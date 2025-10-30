الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00
آخر الأخبار
2025-10-30 | 07:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تمارين
تدريبية
تدريب
مزرعة
حامات
تتخللها
رمايات
بالذخيرة
الحية
بواسطة
الأسلحة
الخفيفة
والمتوسطة
الساعة
والساعة
17.00
التالي
أمن الدولة دهمت مسلحًا في بلدة جويا – قضاء صور
الكرملين: تجارب الأسلحة الروسية الأخيرة لم تكن نووية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
0
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
0
أخبار لبنان
08:58
"التيار الوطني الحر" دان العدوان على بليدا وحمّل الحكومة مسؤولية التقصير الأمني والديبلوماسي
أخبار لبنان
08:58
"التيار الوطني الحر" دان العدوان على بليدا وحمّل الحكومة مسؤولية التقصير الأمني والديبلوماسي
0
أخبار لبنان
08:39
اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية درست آليات اقتراع اللبنانيين غير المقيمين لضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:39
اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية درست آليات اقتراع اللبنانيين غير المقيمين لضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:58
"التيار الوطني الحر" دان العدوان على بليدا وحمّل الحكومة مسؤولية التقصير الأمني والديبلوماسي
أخبار لبنان
08:58
"التيار الوطني الحر" دان العدوان على بليدا وحمّل الحكومة مسؤولية التقصير الأمني والديبلوماسي
0
أخبار لبنان
08:39
اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية درست آليات اقتراع اللبنانيين غير المقيمين لضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:39
اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية درست آليات اقتراع اللبنانيين غير المقيمين لضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية
0
أخبار دولية
08:36
قتلى في غارات روسية طالت مواقع للطاقة في أوكرانيا
أخبار دولية
08:36
قتلى في غارات روسية طالت مواقع للطاقة في أوكرانيا
0
آخر الأخبار
08:36
كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تقول إنها ستسلم رفات رهينتين إسرائيليين عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي
آخر الأخبار
08:36
كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تقول إنها ستسلم رفات رهينتين إسرائيليين عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-29
قائد الجيش استقبل النائب الجميل وسفير لبنان في تونس ورئيس جمعية جوقة الشرف الفرنسية
أمن وقضاء
2025-10-29
قائد الجيش استقبل النائب الجميل وسفير لبنان في تونس ورئيس جمعية جوقة الشرف الفرنسية
0
آخر الأخبار
06:43
غارة إسرائيلية على منطقة اللبونة في الناقورة
آخر الأخبار
06:43
غارة إسرائيلية على منطقة اللبونة في الناقورة
0
آخر الأخبار
06:51
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: تلقينا مؤشرات أولية بإمكانية تسليم حماس جثتي مختطفين ظهر اليوم
آخر الأخبار
06:51
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: تلقينا مؤشرات أولية بإمكانية تسليم حماس جثتي مختطفين ظهر اليوم
0
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
0
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
0
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
0
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
04:29
بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء
أخبار لبنان
04:29
بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء
0
أخبار دولية
02:22
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
أخبار دولية
02:22
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
2
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
3
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
4
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
5
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
6
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
7
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
8
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More