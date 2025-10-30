الكرملين: تجارب الأسلحة الروسية الأخيرة لم تكن نووية

أكدت الرئاسة الروسية أنّ اختبارات الأسلحة الأخيرة التي أجرتها موسكو لم تكن نووية.



وكانت قد أعلنت روسيا، خلال الآونة الأخيرة، اختبار مسيّرة بحرية بقدرات نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النوويّ.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا يمكن اعتبار التجرُبتين اختبارًا نوويًا بأيّ شكل من الأشكال".