أمن الدولة دهمت مسلحًا في بلدة جويا – قضاء صور

دهمت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب صور، بمؤازرة مندوبين من وزارتي الصحّة والإقتصاد في الجنوب، مسلحًا عائدًا للبنانيّ (ع. ك.) في بلدة جويا – قضاء صور.



وجرى ختمه بالشمع الأحمر بعدما تبيّن أنه غير مستوفٍ للشروط الصحيّة المطلوبة، وفق ما أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة.



وخلال تنفيذ المهمّة، أقدم شقيق صاحب المسلخ اللبنانيّ (خ. ك.) على اعتراض الدورية، فتمّ توقيفه.



وأُجري المقتضى القانونيّ بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.