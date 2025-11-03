الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": من كل 100000 شخص يصاب 230 بالسرطان بحسب أرقام عام 2022

آخر الأخبار
2025-11-03 | 14:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ &quot;عشرين 30&quot;: من كل 100000 شخص يصاب 230 بالسرطان بحسب أرقام عام 2022
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": من كل 100000 شخص يصاب 230 بالسرطان بحسب أرقام عام 2022

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الصحة

الدين

"عشرين

30":

100000

بالسرطان

أرقام

LBCI التالي
النائب رازي الحاج للـLBCI: عدم حسم المغتربين قرارهم بالتسجيل للانتخابات في الخارج دليل على رفضهم انتخاب الـ6 نواب وهم طواقون لأن يكون اقتراعهم مؤثر في لبنان
هيئة بريطانية: تلقينا معلومات بأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير وفي طريقهم إلى ميناء الوصول التالي والسلطات تحقق في الواقعة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:57

مستشار ألمانيا يدعو الشرع لزيارة ألمانيا لمناقشة ترحيل سوريين

LBCI
أخبار دولية
16:38

تنديد في الأمم المتحدة بـ"قمع منهجي" في بيلاروس

LBCI
أخبار دولية
15:57

البيت الأبيض: ولي العهد السعودي يزور واشنطن في 18 تشرين الثاني في زيارة عمل رسمية

LBCI
أخبار لبنان
15:45

ناصر الدين: دعم أدوية السرطان ارتفع من 2 إلى 10 ملايين دولار شهرياً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:57

مستشار ألمانيا يدعو الشرع لزيارة ألمانيا لمناقشة ترحيل سوريين

LBCI
أخبار دولية
16:38

تنديد في الأمم المتحدة بـ"قمع منهجي" في بيلاروس

LBCI
أخبار دولية
15:57

البيت الأبيض: ولي العهد السعودي يزور واشنطن في 18 تشرين الثاني في زيارة عمل رسمية

LBCI
أخبار لبنان
15:45

ناصر الدين: دعم أدوية السرطان ارتفع من 2 إلى 10 ملايين دولار شهرياً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف

LBCI
حال الطقس
2025-09-08

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-31

استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!

LBCI
آخر الأخبار
08:59

وزير الخارجية التركي: هناك بعض المشاكل في تطبيق وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل تنتهكه بشكل متكرر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة

LBCI
أخبار دولية
13:28

منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف

LBCI
أخبار دولية
13:00

خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:00

"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

LBCI
خبر عاجل
12:28

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
خبر عاجل
10:40

معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة

LBCI
صحف اليوم
00:20

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية

LBCI
أخبار لبنان
11:44

بيان لوزارتي الداخلية والخارجية بشأن تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات: تسجيل 33،390 طلبا والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More