في عيده الـ 111... مسنّ يكشف عن كيفية العيش طويلا

2025-11-03 | 14:48
في عيده الـ 111... مسنّ يكشف عن كيفية العيش طويلا
في عيده الـ 111... مسنّ يكشف عن كيفية العيش طويلا

لا يزال زان تشانغ تشنغ، الذي لديه أبناء تتراوح أعمارهم بين 59 و 82 عامًا، نشيطًا ويستمتع بالمشي ولعب الورق مع الأصدقاء.

وينحدر تشنغ من قرية وانياو الواقعة جنوب شنغهاي في الصين، وعاش خلال الحرب العالمية الأولى، وعاصر أمراء الحرب، والحرب الصينية اليابانية الثانية، والحرب الأهلية الصينية، و76 عامًا من الحكم الشيوعي.

ويستيقظ تشنغ الساعة الخامسة صباحًا قبل أن يستعد وينتظر عائلته لتحضير وجبة الإفطار ويتجول بعدها في الحديقة، مستمتعًا بأشعة الشمس.

وعلى الرغم من حبه للحلويات، إلا أن مؤشرات سكر الدم لدى تشنغ وفحوصاته المنتظمة تظهر أنه لا يزال يتمتع بصحة جيدة جدًا.

ويُعد النبيذ أيضًا مهمًا لهذا المسنّ، حيث يحتسي كأسًا في معظم الأيام.

وأقلع تشنغ عن التدخين قبل بضع سنوات، وفق ما قاله لموقع "ميرور" البريطاني.

