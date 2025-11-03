الأخبار
في عيده الـ 111... مسنّ يكشف عن كيفية العيش طويلا
منوعات
2025-11-03 | 14:48
في عيده الـ 111... مسنّ يكشف عن كيفية العيش طويلا
لا يزال زان تشانغ تشنغ، الذي لديه أبناء تتراوح أعمارهم بين 59 و 82 عامًا، نشيطًا ويستمتع بالمشي ولعب الورق مع الأصدقاء.
وينحدر تشنغ من قرية وانياو الواقعة جنوب شنغهاي في الصين، وعاش خلال الحرب العالمية الأولى، وعاصر أمراء الحرب، والحرب الصينية اليابانية الثانية، والحرب الأهلية الصينية، و76 عامًا من الحكم الشيوعي.
ويستيقظ تشنغ الساعة الخامسة صباحًا قبل أن يستعد وينتظر عائلته لتحضير وجبة الإفطار ويتجول بعدها في الحديقة، مستمتعًا بأشعة الشمس.
وعلى الرغم من حبه للحلويات، إلا أن مؤشرات سكر الدم لدى تشنغ وفحوصاته المنتظمة تظهر أنه لا يزال يتمتع بصحة جيدة جدًا.
ويُعد النبيذ أيضًا مهمًا لهذا المسنّ، حيث يحتسي كأسًا في معظم الأيام.
وأقلع تشنغ عن التدخين قبل بضع سنوات، وفق ما قاله لموقع "
ميرور
" البريطاني.
منوعات
111...
كيفية
العيش
طويلا
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"
0
أخبار لبنان
2025-10-28
الرئيس عون التقى بمدير المخابرات المصرية: كيفية الاستفادة من أجواء اتفاق غزة
أخبار لبنان
2025-10-28
الرئيس عون التقى بمدير المخابرات المصرية: كيفية الاستفادة من أجواء اتفاق غزة
0
أخبار لبنان
2025-10-26
نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة: كيفية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات
أخبار لبنان
2025-10-26
نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة: كيفية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات
0
أخبار دولية
2025-10-09
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ: مستعدون لمناقشة كيفية مساهمتنا في خطة السلام في غزة
أخبار دولية
2025-10-09
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ: مستعدون لمناقشة كيفية مساهمتنا في خطة السلام في غزة
0
منوعات
13:00
انهيار جليدي بالهيمالايا في النيبال... ومقتل 3 وفقدان 8 متسلقين
منوعات
13:00
انهيار جليدي بالهيمالايا في النيبال... ومقتل 3 وفقدان 8 متسلقين
0
منوعات
10:19
في مشهد صادم ... حيتان الأوركا تهاجم قرشاً أبيض صغيراً وتقلبه رأساً على عقب (فيديو)
منوعات
10:19
في مشهد صادم ... حيتان الأوركا تهاجم قرشاً أبيض صغيراً وتقلبه رأساً على عقب (فيديو)
0
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
0
منوعات
09:39
مذيعة أجنبية في دائرة الاتهام والضحية والدتها... "كانت يداها وجسدها مليئين بالدماء"
منوعات
09:39
مذيعة أجنبية في دائرة الاتهام والضحية والدتها... "كانت يداها وجسدها مليئين بالدماء"
0
أمن وقضاء
13:53
المديرية العامة للجمارك - صيدا ضبطت أطنانا من المعسل المهرب
أمن وقضاء
13:53
المديرية العامة للجمارك - صيدا ضبطت أطنانا من المعسل المهرب
0
خبر عاجل
14:42
د. فادي الجردلي لـ"عشرين 30": الفئة العمرية الأكثر تأثرًا بأمراض السرطان هي الفئة الشبابية وهناك تفاوت في نسب الإصابة بين المناطق اللبنانية
خبر عاجل
14:42
د. فادي الجردلي لـ"عشرين 30": الفئة العمرية الأكثر تأثرًا بأمراض السرطان هي الفئة الشبابية وهناك تفاوت في نسب الإصابة بين المناطق اللبنانية
0
آخر الأخبار
14:46
د. فادي الجردلي لـ"عشرين 30": مناطق الجنوب والبقاع والشمال تواجه مشاكل تتعلق بتلوث الهواء والتربة وبنقص الأدوية وضعف القدرة في الوصول إلى الخدمات الصحية مما يزيد من خطر الاصابة بالسرطان
آخر الأخبار
14:46
د. فادي الجردلي لـ"عشرين 30": مناطق الجنوب والبقاع والشمال تواجه مشاكل تتعلق بتلوث الهواء والتربة وبنقص الأدوية وضعف القدرة في الوصول إلى الخدمات الصحية مما يزيد من خطر الاصابة بالسرطان
0
آخر الأخبار
14:47
وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": منذ قدومنا إلى الوزارة نحاول اعادة السجل الوطني للسرطان وتحصيل أرقام حالات الإصابات بالسرطان والآن حصلت وزارة الصحة أرقام الوفيات بسبب السرطان
آخر الأخبار
14:47
وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": منذ قدومنا إلى الوزارة نحاول اعادة السجل الوطني للسرطان وتحصيل أرقام حالات الإصابات بالسرطان والآن حصلت وزارة الصحة أرقام الوفيات بسبب السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
0
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة
أخبار دولية
13:16
إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:11
استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف
0
أخبار دولية
13:00
خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل
أخبار دولية
13:00
خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل
1
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
2
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
3
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
4
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
5
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
6
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
7
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
8
أخبار لبنان
11:44
بيان لوزارتي الداخلية والخارجية بشأن تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات: تسجيل 33،390 طلبا والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
أخبار لبنان
11:44
بيان لوزارتي الداخلية والخارجية بشأن تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات: تسجيل 33،390 طلبا والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
