طوق للـLBCI: بعض الأضرار الناتجة عن الحفلة التي أُقيمت في مغارة جعيتا تُعرف في ساعات لكن البعض الآخر لا يُحدّد كأضرار الصوت المرتفع

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك