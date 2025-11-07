زياد حواط لـ"جدل": أنا ضد التفاوض غير المباشر ونحن دولة تتمتع بالسيادة وتعرف ما لها وما عليها وأنا كلبناني لا أقبل بأن يتفاوض أحد عنّي بل على الدولة أن تتفاوض عنّي

