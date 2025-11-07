الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشاف سرّ مفقود منذ أكثر من قرن... مفاجأة كبيرة حول ألماسة فلورنسا الأسطورية! (صورة)

منوعات
2025-11-07 | 15:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشاف سرّ مفقود منذ أكثر من قرن... مفاجأة كبيرة حول ألماسة فلورنسا الأسطورية! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اكتشاف سرّ مفقود منذ أكثر من قرن... مفاجأة كبيرة حول ألماسة فلورنسا الأسطورية! (صورة)

بعد أكثر من 100 عام من الغموض والأساطير، كشفت عائلة هابسبورغ النمساوية عن مصير الماسة التاريخية الشهيرة "فلورنسا"، التي اعتُقد طويلاً أنها سُرقت أو فُقدت منذ عام 1918، لتتبيّن المفاجأة بأنها كانت محفوظة بسرية تامة داخل خزنة في كندا طوال تلك المدة.

فقد أوضح كارل فون هابسبورغ-لوثرينغن (64 عاما)، حفيد آخر أباطرة النمسا تشارلز الأول، لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن جده غادر البلاد في نهاية الحرب العالمية الأولى حاملاً معه جواهر العائلة الملكية خفية، من بينها الماسة فلورنسا ذات الـ137 قيراطاً، التي كانت في الأصل ملكاً لعائلة ميديتشي، حكّام فلورنسا التاريخيين.

وبحسب العائلة، فقد قامت الإمبراطورة زِيتا، زوجة تشارلز، بتهريب الجوهرة في حقيبة كرتونية إلى كندا، حيث بقيت مخفية عن الأنظار لأكثر من قرن. وقد أوصت أبناءها بعدم الكشف عن مكانها لمدة 100 عام كاملة، وهو السر الذي التزم به الأبناء والأحفاد جيلاً بعد جيل.

وتُعد ماسة فلورنسا إحدى أكثر الجواهر غموضًا في التاريخ الأوروبي، إذ ألهم اختفاؤها رواياتٍ وأفلامًا عديدة تناولت قصتها المفقودة منذ سقوط الإمبراطورية النمساوية.

 

آخر الأخبار

منوعات

ألماسة

عائلة

هابسبورغ

النمساوية

مصير

فلورنسا

مفاجأة

سر.

LBCI التالي
"أول تريليونير في التاريخ؟"... مساهمو تسلا يوافقون على مكافأة ضخمة لإيلون ماسك تحت هذه الشروط
دراسة تكشف السلالات الأكثر عرضة لسرطان قاتل في الكلاب... وهذه أخطرها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-15

غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-21

تعميم صورة المفقود عيسى علي الجراش...

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-07

قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في النبعة ولم تعد

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-05

قوى الأمن عممت صورة المفقود قصي ضاهر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:30

صامدة في مواجهة العنف... إليكم شجرة الزيتون المعمّرة بالضفة الغربية

LBCI
منوعات
08:44

"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة

LBCI
منوعات
08:16

بعد اختفائها منذ الحرب العالمية الثانية... العثور على الماسة الفلورنسية المفقودة

LBCI
منوعات
06:46

"نعتذر عن وفاة قريبكم"... خلل تقني كارثي بأميركا: رسائل مرعبة من مؤسسة طبية لعائلات مرضى أحياء!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-17

ترامب رفع دعوى جديدة على نيويورك تايمز

LBCI
أخبار دولية
2025-09-21

ترامب: لا بد أن أحظى بجائزة نوبل للسلام

LBCI
أخبار دولية
2025-10-10

الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة بدأ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي

LBCI
خبر عاجل
2025-09-07

جعجع: ادعو الامانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد قمة كعام ٢٠٠٢ في بيروت ليكتمل عقد عودة لبنان الى العالم العربي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!

LBCI
أمن وقضاء
13:09

ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:48

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
10:44

تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام

LBCI
أمن وقضاء
12:50

معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
05:01

لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
14:00

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب

LBCI
أمن وقضاء
07:04

الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات

LBCI
خبر عاجل
03:24

الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها

LBCI
أخبار دولية
13:54

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More