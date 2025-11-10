سالم زهران للـ LBCI: الرئيس بري يرى أن قانون الانتخاب الحالي نافذ وسوف يطلع على مشروع القانون المقدم من الحكومة ونواب حركة أمل وحزب الله سيكونون صلبين في مسألة قانون المغتربين

التالي

سامي الجميّل: الحياد لا يعني انسحاب لبنان من الساحات الدولية ولا يعني عدم اتخاذ مواقف في قضايا الحق في العالم ولكن يعني أن لبنان لا يدخل بأي صراع عسكري الى جانب أي أحد