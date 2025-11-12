النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": تكتل الاعتدال الوطني برز في محطات مفصلية وجوهرية ولعبنا دورا أساسيًا سبّاقًا والفرق بين المرحلة السابقة واليوم أن السابق كان بحاجة لمبادرات أكثر لكن اليوم أصبحت الأمور مرتبطة بعلاقة الدولة بالخارج

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك