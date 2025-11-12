الأخبار
مايكروسوفت تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مركز بيانات في البرتغال
علوم وتكنولوجيا
2025-11-12 | 02:34
مايكروسوفت تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مركز بيانات في البرتغال
أعلنت شركة مايكروسوفت الثلاثاء نيتها استثمار 10 مليارات دولار اعتبارا من مطلع 2026 في مركز بيانات ضخم في البرتغال لتطوير البنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي.
وبالشراكة مع شركة إنسكايل البريطانية المتخصصة في مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، وستارت كامبوس التي أطلقت بناء مركز بيانات كبير قرب مدينة سينيس في جنوب البرتغال، تعتزم مايكروسوفت تثبيت 12600 من أحدث رقائق شركة إنفيديا في المنشأة.
وقالت مايكروسوفت في بيان "يعد هذا أحد أكبر الاستثمارات في قدرة الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي في أوروبا".
وقال رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي نيغوسيوس" البرتغالية، "لقد برزت البرتغال كدولة مهمة للغاية وجذابة في أوروبا لبناء هذا النوع من مراكز البيانات وهذا النوع من الاستثمار".
بالإضافة إلى مركز البيانات الذي يعمل بالطاقة المتجددة، توفر المنشأة في سينيس ميزة الاتصال بالكابلات البحرية المهمة التي تربط أميركا بأوروبا.
وفي ما يتعلق بمراكز البيانات، قال مدير المنتجات في شركة إنسكايل دانيال باثورست لوكالة فرانس برس "أصبح الطلب في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا في الأشهر الخمسة الماضية، هائلا".
علوم وتكنولوجيا
تعتزم
استثمار
مليارات
دولار
بيانات
البرتغال
