السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان.



ولفتت السفارة إلى أنّ السفير يتمتّع بمسيرة مهنية مميّزة في القطاع المصرفيّ.



وقالت إنّه أمضى عقدين من الزمن متفوّقًا في مجال تداول العملات، وإدارة قاعات التداول، وقيادة مبادرات في الائتمان والامتثال، قبل أن ينتقل إلى مسيرة ناجحة في صناعة السيارات.



وأوضحت سيرته الذاتية الرسمية:



وصل السفير المعيَّن ميشال عيسى في 14 تشرين الثاني 2025 إلى الجمهورية اللبنانية.



سبق للسفير المعيَّن عيسى أن شغل منصب رئيس ومدير تنفيذي شركة نيوتن للاستثمار ذ.م.م. في نيوتن – نيوجيرسي، وذلك بعد مسيرة مصرفية امتدّت عشرين عاماً، تنقّل خلالها بين نيويورك وباريس. وفي عام 1999، تقاعد من العمل المصرفي لمتابعة شغفه في عالم السيارات، حيث طبق خبرته التجارية على صناعة السيارات.



وُلد السفير المعيَّن عيسى في بيروت، لبنان، وقضى طفولته المبكرة هناك قبل أن ينتقل إلى باريس – فرنسا. وهو حاصل على شهادة الدراسات الجامعية العامة من جامعة باريس العاشرة – نانتير، في نانتير في فرنسا. كما تابع دراساته في "دورات الدراسات المصرفية المتقدمة" في باريس، فرنسا.