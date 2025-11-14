الأخبار
نيويورك تايمز: تقرير عن عزم المبعوث الأميركيّ ويتكوف الاجتماع بمسؤول كبير في حماس

آخر الأخبار
2025-11-14 | 12:48
نيويورك تايمز: تقرير عن عزم المبعوث الأميركيّ ويتكوف الاجتماع بمسؤول كبير في حماس
نيويورك تايمز: تقرير عن عزم المبعوث الأميركيّ ويتكوف الاجتماع بمسؤول كبير في حماس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أمبري: 3 قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة المتجهة من عجمان في الإمارات إلى سنغافورة أثناء إبحارها جنوبا عبر مضيق هرمز
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق سليم سلام وعلى اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الدورة ومن جونية باتجاه زوق مكايل ومن خلدة باتجاه انفاق المطار وباتجاه الأوزاعي
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
15:43

بازرلي لـ #جدل : أحظى بدعم العديد من المحامين ومن أصحاب المكاتب بهدف التغيير وشعاري "كرامة المحامي" يكمن في المهنية من حيث تنديد التعرّض للكرامات ويكمن في الشق الصحيّ كذلك

LBCI
أخبار لبنان
15:39

وزير الدفاع يلتقي رئيس أساقفة أثينا ويزور الأكاديمية الحربية في اليونان

LBCI
خبر عاجل
15:39

المرشح لمنصب نقيب المحامين ايلي بازرلي لـ #جدل : لا تدخل سياسيًا في انتخابات نقابة المحامين فالتنافس ليس حزبيًا وأفتخر بأن أحظى بدعم الجمعية العمومية

LBCI
آخر الأخبار
15:39

يعقوبيان لـ #جدل: أظن أنه سيكون هناك انتخابات ولكن انتخاب المغتربين "سيطير" وهناك تواطؤ للقيام بذلك ولكنّ المغتربين مستقلون وتغيريون ولا قدرة لأحد للسيطرة على اصواتهم

LBCI
آخر الأخبار
15:43

بازرلي لـ #جدل : أحظى بدعم العديد من المحامين ومن أصحاب المكاتب بهدف التغيير وشعاري "كرامة المحامي" يكمن في المهنية من حيث تنديد التعرّض للكرامات ويكمن في الشق الصحيّ كذلك

LBCI
آخر الأخبار
15:39

يعقوبيان لـ #جدل: أظن أنه سيكون هناك انتخابات ولكن انتخاب المغتربين "سيطير" وهناك تواطؤ للقيام بذلك ولكنّ المغتربين مستقلون وتغيريون ولا قدرة لأحد للسيطرة على اصواتهم

LBCI
أخبار لبنان
15:23

يعقوبيان لـ"جدل": بري عرّاب النظام الحاليّ وهناك مصارف ترفض إعادة الرسملة

LBCI
آخر الأخبار
15:18

يعقوبيان لـ #جدل: أطلب من السفير الاميركي الجديد أن يستمع الى جميع الاطراف ولا يتأثر بطرف معيّن لديه اهداف معينة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-10

ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-16

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجنوب على علو منخفض

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-28

مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة: وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

وزير الاقتصاد: لن يكون هناك شطبٌ لأموال المودعين و"النموّ غير الصحيّ” هو الخطر الأكبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:57

مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين

LBCI
أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
أخبار دولية
16:19

الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

LBCI
موضة وجمال
07:30

سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

