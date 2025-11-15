الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية

آخر الأخبار
2025-11-15 | 08:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الاحتلال

الإسرائيلي

تقتحم

مدينة

الخليل

الضفة

الغربية

LBCI التالي
إحصاءات غرفة التحكم المروري: ١١ جريحًا في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
زُحمة سير خانقة عند اوتوستراد صربا ننتيجة فيضان الطرقات وغزارة الأمطار
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:05

عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
10:55

وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
10:41

تيمور جنبلاط ترأس اجتماعات حزبية وعرض مع وفود بلدية وأهلية مطالبها الانمائية والخدماتية

LBCI
أخبار دولية
10:29

إثيوبيا تؤكد تفشي وباء ماربورغ في جنوبها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:37

سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: ترحيل مقاتلي حماس إلى دولة ثالثة كان من الأفكار التي تم طرحها للنقاش

LBCI
آخر الأخبار
09:35

سي إن إن عن مصدرين إسرائيليين: إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم بشأن مقاتلي حماس في رفح

LBCI
عالم الطبخ
08:15

الدجاج والأرز مع الطماطم المجففة بصلصة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
منوعات
06:30

مع توقف أنظمة الإنذار المبكر عن العمل خلال أيام... الساحل الغربي للولايات المتحدة معرض للخطر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:55

وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار

LBCI
منوعات
2025-11-11

أم تعثر على ابنتها مشوّهة بعد اعتداء مروّع والمتهمة طفلة في العاشرة: إليكم التفاصيل المرعبة

LBCI
اقتصاد
2025-10-27

كنعان بعد الجلسة الأولى لموازنة 2026: ما زلنا في مرحلة المعالجات الجزئية الحسابية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-11

قطر تعلن تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي الخميس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:48

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية

LBCI
أخبار لبنان
03:59

جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية

LBCI
أخبار لبنان
03:55

وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..

LBCI
اقتصاد
03:50

وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي

LBCI
أخبار دولية
02:25

ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
12:40

السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:28

برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

LBCI
حال الطقس
03:24

المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
14:11

البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن

LBCI
خبر عاجل
15:20

يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك

LBCI
اسرار
23:48

اسرار الصحف 15-11-2025

LBCI
خبر عاجل
06:33

برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة

LBCI
خبر عاجل
09:57

معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الامير يزيد الفرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More