الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خطوة لافتة... علماء يستخرجون الحمض النووي الريبوزي من مخلوق عاش قبل 40 ألف سنة وهذا ما تم اكتشافه
منوعات
2025-11-15 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
خطوة لافتة... علماء يستخرجون الحمض النووي الريبوزي من مخلوق عاش قبل 40 ألف سنة وهذا ما تم اكتشافه
كشفت دراسة جديدة عن استخلاص أقدم حمض نووي ريبوزي "RNA" في العالم من ماموث صوفي منقرض، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، نجح باحثون في السويد والدنمارك، ولأول مرة، في عزل جزيئات الحمض النووي الريبوزي وتحديد تسلسلها من حيوانات العصر الجليدي التي يبلغ ارتفاعها 13 قدمًا.
ويمثل هذا الاكتشاف أقدم تسلسلات حمض نووي ريبوزي تم استخلاصها على الإطلاق، وهي من أنسجة الماموث المحفوظة في التربة الصقيعية السيبيرية لما يقرب من 40 ألف سنة.
ويُعد الحمض النووي الريبوزي جزءًا أساسيًا يؤدي العديد من الأدوار في الخلية، بدءًا من نقل التعليمات لبناء البروتينات ووصولًا إلى تنظيم الجينات.
وصرح مؤلف الدراسة من معهد غلوب في كوبنهاغن، الدكتور إميليو مارمول: "قد تُسهم أساليبنا ونتائجنا بالفعل في دعم الجهود الرامية إلى "إنقاذ" بعض الحيوانات الشهيرة من الانقراض".
وسيحتاج العلماء إلى معرفة أشمل بكثير ببيولوجيا هذه الأنواع المنقرضة، من خلال التعرف على كيفية التعبير عن هذه الجينات وتنظيمها ووظائفها الديناميكية.
وكان الـ"Mammuthus primigenius" من آخر أنواع الماموث التي بقيت على قيد الحياة قبل انقراضه منذ حوالي 4 آلاف سنة.
وتعايش الماموث الصوفي مع البشر الأوائل، الذين استخدموا عظامه وأنيابه في صنع الأسلحة والفنون.
ومع ذلك، لا يزال سبب انقراضه غير مؤكد، في ظل جدل محتدم حول دور الصيد البشري والتغير المناخي الحاد.
ويأمل الباحثون إجراء دراسات تجمع بين الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (RNA) من عصور ما قبل التاريخ والحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA) والبروتينات وغيرها من الجزيئات الحيوية المحفوظة.
آخر الأخبار
منوعات
لافتة...
علماء
يستخرجون
الحمض
النووي
الريبوزي
مخلوق
اكتشافه
التالي
مع توقف أنظمة الإنذار المبكر عن العمل خلال أيام... الساحل الغربي للولايات المتحدة معرض للخطر
برغر ومزحة ونتيجة مأساوية... إبن الـ20 سنة يصارع الموت: "لن ينجو إلا بمعجزة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-06
عالم يكتشف أدلة على وجود تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2025-10-06
عالم يكتشف أدلة على وجود تلاعب جيني من قبل كائنات فضائية في الحمض النووي البشري وهذه التفاصيل
0
أخبار دولية
2025-09-15
الحمض النوويّ المأخوذ من موقع اغتيال تشارلي كيرك مطابق للمشتبه به
أخبار دولية
2025-09-15
الحمض النوويّ المأخوذ من موقع اغتيال تشارلي كيرك مطابق للمشتبه به
0
منوعات
2025-09-21
الموركس دور يكرّم الـLBCI والشيخ بيار الضاهر عن "مسيرة 40 سنة من النجاح والتميز"
منوعات
2025-09-21
الموركس دور يكرّم الـLBCI والشيخ بيار الضاهر عن "مسيرة 40 سنة من النجاح والتميز"
0
آخر الأخبار
2025-11-09
لقسام: التزمنا بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة ونؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية
آخر الأخبار
2025-11-09
لقسام: التزمنا بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة ونؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:20
هدد بإطلاق النار في أحد شوارع نيويورك... لقطات صادمة تظهر مطاردة الشرطة لمسلح: ما حصل كان صادمًا! (فيديو)
منوعات
13:20
هدد بإطلاق النار في أحد شوارع نيويورك... لقطات صادمة تظهر مطاردة الشرطة لمسلح: ما حصل كان صادمًا! (فيديو)
0
منوعات
11:00
قائمة لأكثر 100 معضلة واقعية يواجهها الأشخاص... هذا ما كشفته دراسة جديدة
منوعات
11:00
قائمة لأكثر 100 معضلة واقعية يواجهها الأشخاص... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
منوعات
10:00
اكتشاف يبهر الخبراء... العثور على آثار مدينة مغمورة تحت سطح بحيرة في قيرغيزستان
منوعات
10:00
اكتشاف يبهر الخبراء... العثور على آثار مدينة مغمورة تحت سطح بحيرة في قيرغيزستان
0
منوعات
06:30
مع توقف أنظمة الإنذار المبكر عن العمل خلال أيام... الساحل الغربي للولايات المتحدة معرض للخطر
منوعات
06:30
مع توقف أنظمة الإنذار المبكر عن العمل خلال أيام... الساحل الغربي للولايات المتحدة معرض للخطر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
0
أخبار لبنان
2025-11-13
الحجار: لا مخاوف لدينا بل نمتلك إرادة لتعزيز العلاقات مع السعودية
أخبار لبنان
2025-11-13
الحجار: لا مخاوف لدينا بل نمتلك إرادة لتعزيز العلاقات مع السعودية
0
أخبار لبنان
13:07
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
أخبار لبنان
13:07
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
0
صحف اليوم
2025-10-31
عملية بليدا التصعيدية تواكب توسيع "الميكانيزم"؟ (النهار)
صحف اليوم
2025-10-31
عملية بليدا التصعيدية تواكب توسيع "الميكانيزم"؟ (النهار)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي
0
أخبار لبنان
13:23
هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان
أخبار لبنان
13:23
هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
0
أخبار لبنان
13:07
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
أخبار لبنان
13:07
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
2
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
3
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
4
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
5
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
6
خبر عاجل
06:33
برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة
خبر عاجل
06:33
برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة
7
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
8
أمن وقضاء
06:19
شعبة المعلومات تقبض عليهما يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية في مناطق كسروان
أمن وقضاء
06:19
شعبة المعلومات تقبض عليهما يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية في مناطق كسروان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More