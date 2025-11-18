شارل عربيد في مؤتمر "بيروت 1": مؤتمرنا اشارة مباشرة الى ان لبنان فرصة لا ازمة

التالي

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد من مؤتمر "بيروت 1": لبنان يستحق ونحن قادرون فلننتقل إلى الفعل ونبني صورة لبنان كما يجب من أجل وطن مستقر ومتنوّع