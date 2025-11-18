رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد من مؤتمر "بيروت 1": لبنان يستحق ونحن قادرون فلننتقل إلى الفعل ونبني صورة لبنان كما يجب من أجل وطن مستقر ومتنوّع

التالي

عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": نُعيد تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي فلبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعبًا اقتصاديًا وثقافيًا في المنطقة وجسرًا بين الشرق والغرب ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية