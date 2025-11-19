معلومات للـLBCI: بعبدا تجري اتصالات على اعلى المستويات مع الجانب الاميركي لتوضيح الامور التي ادت الى الغاء زيارة قائد الجيش الى واشنطن وازالة أي التباس قائم

لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يُباع في مزاد على الإطلاق

لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يُباع في مزاد على الإطلاق

وزيرة السياحة لورا الخازن من "بيروت 1": القطاع السياحي هو من القطاعات القليلة التي حافظت على تماسكها وواصل هذا القطاع أداءه بجودة لافتة على الرغم من التحديات