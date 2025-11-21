ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وما فوق معدلاتها بفارق كبير

يؤدي مرتفع جويّ ضخم الى استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة وما فوق معدلاتها بفارق كبير.

تنكفئ هذه الكتل الاثنين وتتساقط بعض الامطار الثلاثاء.

يليها استقرار.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مشمس

-الحرارة : ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٦٠ ٪

- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ٢٠٢٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت:

مستقر مشمس مع بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣١ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاحد:

مستقر مشمس مع بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣١ ساحلا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س