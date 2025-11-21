الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الجمهورية اتصل بالرئيس امين الجميل معبرًا عن عاطفته في ذكرى استشهاد الوزير والنائب السابق بيار الجميل
آخر الأخبار
2025-11-21 | 05:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الجمهورية اتصل بالرئيس امين الجميل معبرًا عن عاطفته في ذكرى استشهاد الوزير والنائب السابق بيار الجميل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجمهورية
بالرئيس
الجميل
معبرًا
عاطفته
استشهاد
الوزير
والنائب
السابق
الجميل
التالي
العلامة فضل الله: الخارج يعمل لحسابه وليس لهذا الفريق أو ذاك
أكاليل من الزهر في اطار تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ82
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:53
استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات
خبر عاجل
11:53
استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات
0
آخر الأخبار
11:28
فوكس نيوز راديو عن ترامب: أعتقد أن الخميس هو موعد نهائي ملائم لأوكرانيا لقبول خطة سلام اقترحتها واشنطن
آخر الأخبار
11:28
فوكس نيوز راديو عن ترامب: أعتقد أن الخميس هو موعد نهائي ملائم لأوكرانيا لقبول خطة سلام اقترحتها واشنطن
0
آخر الأخبار
10:50
الراعي يستقبل في بكركي النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطاالله ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين
آخر الأخبار
10:50
الراعي يستقبل في بكركي النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطاالله ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين
0
أخبار لبنان
10:43
"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985
أخبار لبنان
10:43
"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:28
فوكس نيوز راديو عن ترامب: أعتقد أن الخميس هو موعد نهائي ملائم لأوكرانيا لقبول خطة سلام اقترحتها واشنطن
آخر الأخبار
11:28
فوكس نيوز راديو عن ترامب: أعتقد أن الخميس هو موعد نهائي ملائم لأوكرانيا لقبول خطة سلام اقترحتها واشنطن
0
آخر الأخبار
10:50
الراعي يستقبل في بكركي النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطاالله ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين
آخر الأخبار
10:50
الراعي يستقبل في بكركي النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطاالله ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين
0
عالم الطبخ
10:40
السلمون بالكاري وسلطة الكينوا... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:40
السلمون بالكاري وسلطة الكينوا... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
موضة وجمال
08:10
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
موضة وجمال
08:10
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-16
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
خبر عاجل
2025-11-16
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
0
علوم وتكنولوجيا
07:30
نظرية صادمة: الأرض كانت تملك "جارًا خفيًا" قبل 4.5 مليار عام… واصطدامه هو ما خلق القمر
علوم وتكنولوجيا
07:30
نظرية صادمة: الأرض كانت تملك "جارًا خفيًا" قبل 4.5 مليار عام… واصطدامه هو ما خلق القمر
0
أخبار دولية
08:37
فرنسا تقلّص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي
أخبار دولية
08:37
فرنسا تقلّص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي
0
اسرار
2025-09-12
أسرار الصحف 13-09-2025
اسرار
2025-09-12
أسرار الصحف 13-09-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:16
تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية
تقارير نشرة الاخبار
07:16
تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية
0
أخبار لبنان
06:51
جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا
أخبار لبنان
06:51
جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا
0
أخبار لبنان
06:48
بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال
أخبار لبنان
06:48
بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال
0
أخبار لبنان
04:03
سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير
أخبار لبنان
04:03
سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير
0
أخبار لبنان
01:08
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
أخبار لبنان
01:08
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
0
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
2
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
5
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
6
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
8
أخبار لبنان
12:11
مقررات الجلسة الحكومية
أخبار لبنان
12:11
مقررات الجلسة الحكومية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More