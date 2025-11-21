العلامة فضل الله: الخارج يعمل لحسابه وليس لهذا الفريق أو ذاك

شدد العلامة علي فضل الله على ضرورة اصرار الدولة على موقفها الحريص على أمن لبنان وسيادته وأن تستنفر جهودها على الصّعيدين السّياسيّ والديبلوماسيّ وفي المحافل الدّوليّة لوقايته من أي مخاطر قد يواجهها بفعل التّغول الإسرائيليّ والتّغطية الّتي تتأمّن له.

وقال: “من الخطورة أن نسمع الحديث الصّادر من أعلى موقع رسمي في الدّولة، بأنّ هناك من يسعى في هذا البلد لتأليب الخارج على الدّاخل اللّبناني لحسابات خاصّة أو مصالح فئويّة أو لكسب ودّ هذا الخارج من دون أن يأخذ هؤلاء في الاعتبار أنّ ذلك لا يسيء إلى هذا الموقع أو ذاك أو هذه الطّائفة أو تلك بل هو يسيء إلى كلّ البلد”.

وشدد على ان من يقوم بذلك أن يعي أنّ الخارج عندما يعمل، لن يعمل لهذا الفريق أو ذاك أو لهذه الطّائفة أو تلك أو هذا الموقع أو ذاك، بل يعمل لحسابه فقط وسيكون من يعملون لحسابه مطية له وسيلفظهم في نهاية المطاف لأنّه لن يحترم من لم يكونوا أمناء على وطنهم وسيادته”.



