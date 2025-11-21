أكاليل من الزهر في اطار تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ82

وضع وزير العدل عادل نصار باسم "الجمهورية اللبنانية" اكليلا من الزهر عند تمثال مؤسس حزب الكتائب بيار الجميل في بكفيا في اطار تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ82 للاستقلال.

ووضع نائب رئيس الحكومة الوزير السابق طارق متري إكليلا من الزهر الأبيض على ضريح الرئيس رياض الصلح في الاوزاعي بإسم "الجمهورية اللبنانية" ورئيسها جوزاف عون.

أمّا ممثل الدولة اللبنانية وزير الاقتصاد عامر البساط فوضع إكليلًا من الزهر تكريمًا لذكرى رجل الاستقلال الرئيس عبد الحميد كرامي، في مقابر باب الرمل طرابلس.

وضعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد باسم الجمهورية اللبنانية اكليلا على ضريح الرئيس صائب سلام في جبانة الشهداء- قصقص عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم.

ووضع وزير الاعلام المحامي بول مرقص ممثلا الجمهورية اللبنانية اكليلا من الزهر على تمثال الرئيس بشارة الخوري.