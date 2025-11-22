الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية في صربا - كسروان وفرق الدفاع المدنيّ تعمل على إخماده
آخر الأخبار
2025-11-22 | 04:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية في صربا - كسروان وفرق الدفاع المدنيّ تعمل على إخماده
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اندلع
الشقق
السكنية
كسروان
الدفاع
المدنيّ
إخماده
التالي
سلام في ذكرى استشهاد الرئيس معوض: شهيد الطائف الذي لم يطُبّق إلا باستنسابيّة بعد اغتياله
بعد تصدرها عناوين الصحف... كيت ميدلتون تكشف سبب تغيّر لون شعرها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:15
الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن مقتل سبعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية
آخر الأخبار
09:15
الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن مقتل سبعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية
0
أخبار لبنان
09:10
يوحنا العاشر زار مطرانية بيروت: رسالتنا أن نتكاتف جميعًا إلى جانب رئيس الجمهورية والدولة
أخبار لبنان
09:10
يوحنا العاشر زار مطرانية بيروت: رسالتنا أن نتكاتف جميعًا إلى جانب رئيس الجمهورية والدولة
0
أخبار دولية
08:50
رئيس الوزراء الكندي ورئيس الإمارات يلتقيان في أبوظبي ويبحثان الوضع في غزة
أخبار دولية
08:50
رئيس الوزراء الكندي ورئيس الإمارات يلتقيان في أبوظبي ويبحثان الوضع في غزة
0
أخبار دولية
08:45
مجموعة العشرين تدعو إلى سلام "عادل" و"دائم" في أوكرانيا والسودان والكونغو الديموقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة
أخبار دولية
08:45
مجموعة العشرين تدعو إلى سلام "عادل" و"دائم" في أوكرانيا والسودان والكونغو الديموقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:15
الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن مقتل سبعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية
آخر الأخبار
09:15
الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن مقتل سبعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية
0
آخر الأخبار
06:32
وزارة الصحة في واشنطن: وفاة شخص في إصابة أولى موكدة بسلالة إتش5إن5 من إنفلونزا الطيور
آخر الأخبار
06:32
وزارة الصحة في واشنطن: وفاة شخص في إصابة أولى موكدة بسلالة إتش5إن5 من إنفلونزا الطيور
0
صحة وتغذية
06:30
لمنع التعرق المفرط... إليكم الوقت الأنسب لاستخدام مزيل العرق!
صحة وتغذية
06:30
لمنع التعرق المفرط... إليكم الوقت الأنسب لاستخدام مزيل العرق!
0
آخر الأخبار
06:29
مفاوض أوكرانيّ: كييف وواشنطن ستعقدان محادثات في سويسرا لبحث سبل إنهاء الحرب
آخر الأخبار
06:29
مفاوض أوكرانيّ: كييف وواشنطن ستعقدان محادثات في سويسرا لبحث سبل إنهاء الحرب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-15
رئيس جمهورية طاجيكستان: الأمة الإسلامية تواجه مخاطر إنسانية فإنّ وحدة المواقف بيننا ضرورة
آخر الأخبار
2025-09-15
رئيس جمهورية طاجيكستان: الأمة الإسلامية تواجه مخاطر إنسانية فإنّ وحدة المواقف بيننا ضرورة
0
أخبار لبنان
2025-11-20
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
أخبار لبنان
2025-11-20
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
0
أخبار دولية
2025-10-05
قوات الأمن تتهم المتظاهرين بارتكاب "أعمال عنف" في مدغشقر
أخبار دولية
2025-10-05
قوات الأمن تتهم المتظاهرين بارتكاب "أعمال عنف" في مدغشقر
0
أخبار لبنان
08:29
قائد الجيش: خطة الجيش في منطقة جنوب الليطاني تسير وفق الجدول الزمني المحدَّد والخطوات التي تحققت تعد إنجازا كبيرا
أخبار لبنان
08:29
قائد الجيش: خطة الجيش في منطقة جنوب الليطاني تسير وفق الجدول الزمني المحدَّد والخطوات التي تحققت تعد إنجازا كبيرا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:01
الطيران الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق زوطر الشرقية في النبطية
أخبار لبنان
08:01
الطيران الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق زوطر الشرقية في النبطية
0
أخبار دولية
06:04
ماكرون: مجموعة العشرين في خطر وتواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات
أخبار دولية
06:04
ماكرون: مجموعة العشرين في خطر وتواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات
0
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
0
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
0
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
0
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
0
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
3
خبر عاجل
15:52
توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم
خبر عاجل
15:52
توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم
4
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
5
خبر عاجل
15:56
ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض
خبر عاجل
15:56
ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض
6
آخر الأخبار
15:18
مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي وكان يجب أن يكون هناك خارطة طريق وهو خلط الأمور كلها بمجموعة واحدة ولا يمكن إستلام النقاط الخمس قبل حصر السلاح
آخر الأخبار
15:18
مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي وكان يجب أن يكون هناك خارطة طريق وهو خلط الأمور كلها بمجموعة واحدة ولا يمكن إستلام النقاط الخمس قبل حصر السلاح
7
خبر عاجل
11:53
استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات
خبر عاجل
11:53
استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات
8
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More