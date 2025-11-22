سلام في ذكرى استشهاد الرئيس معوض: شهيد الطائف الذي لم يطُبّق إلا باستنسابيّة بعد اغتياله

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "اكس ":"في الذكرى السادسة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رينه معوّض، نستعيد رجل الدولة الذي آمن باتفاق الطائف سبيلاً لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. في 22 تشرين الثاني، أصر على تلقي التهاني بالاستقلال رغم المخاطر، فكان شهيد الاستقلال، وشهيد الطائف الذي لم يطُبّق إلا باستنسابيّة بعد اغتياله".

