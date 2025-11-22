الأخبار
بعد تصدرها عناوين الصحف... كيت ميدلتون تكشف سبب تغيّر لون شعرها

2025-11-22 | 04:42
تصدّرت أميرة ويلز، كيت ميدلتون عناوين الصحف في الفترة الأخيرة بعد ظهورها للمرة الأولى بشعر أشقر فاتح.

وبعد الجدل الذي أثارته، كشفت ميدلتون عن سبب اختيارها هذا اللون خلال حضورها الحفل الملكي المتنوع برفقة زوجها الأمير ويليام في لندن.

وأخبرت ميدلتون المغنية البريطانية سو بولارد أن شعرها "كان بنياً في السابق، لكنه أصبح أفتح تحت أشعة الشمس".

ومن جهتها، قالت المغنية البريطانية إنها أثنت على ميدلتون قائلةً: "أحب شعركِ، يبدو أفتح بكثير".

