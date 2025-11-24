الأخبار
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
آخر الأخبار
2025-11-24 | 09:08
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
الجزيرة نقلا عن المتحدث العسكري الإسرائيلي: مناورات عسكرية واسعة تبدأ صباح اليوم في مناطق الجليل الشرقي
رويترز: مسؤولون أميركيون وأوكرانيون يبحثون زيارة محتملة لزيلنسكي إلى واشنطن هذا الأسبوع لبحث خطة السلام
السابق
آخر الأخبار
أخبار دولية
12:38
وفد برلماني تركي يلتقي بزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون أوجلان
أخبار دولية
12:38
وفد برلماني تركي يلتقي بزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون أوجلان
0
آخر الأخبار
12:20
مكتب رئيس البرلمان التركي: وفد اللجنة البرلمانية التركية التقى بزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان اليوم الاثنين
آخر الأخبار
12:20
مكتب رئيس البرلمان التركي: وفد اللجنة البرلمانية التركية التقى بزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان اليوم الاثنين
0
أخبار دولية
12:16
الدفاع المدنيّ: الجيش الاسرائيليّ يقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة
أخبار دولية
12:16
الدفاع المدنيّ: الجيش الاسرائيليّ يقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة
0
أخبار دولية
11:23
"مؤسسة غزة الإنسانية" تعلن انتهاء مهمتها في القطاع
أخبار دولية
11:23
"مؤسسة غزة الإنسانية" تعلن انتهاء مهمتها في القطاع
آخر الأخبار
12:20
مكتب رئيس البرلمان التركي: وفد اللجنة البرلمانية التركية التقى بزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان اليوم الاثنين
آخر الأخبار
12:20
مكتب رئيس البرلمان التركي: وفد اللجنة البرلمانية التركية التقى بزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان اليوم الاثنين
0
أخبار دولية
12:16
الدفاع المدنيّ: الجيش الاسرائيليّ يقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة
أخبار دولية
12:16
الدفاع المدنيّ: الجيش الاسرائيليّ يقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة
0
عالم الطبخ
10:41
إليكم طريقة تحضير فيليه اللحمة مع البرغل والخضار والبراونيز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:41
إليكم طريقة تحضير فيليه اللحمة مع البرغل والخضار والبراونيز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
10:03
عز الدين: الدولة اللبنانية والحكومة مطالبان بإيجاد حل للخروقات الإسرائيلية
أخبار لبنان
10:03
عز الدين: الدولة اللبنانية والحكومة مطالبان بإيجاد حل للخروقات الإسرائيلية
أخبار دولية
10:17
شي جينبينغ يجري اتصالا بترامب
أخبار دولية
10:17
شي جينبينغ يجري اتصالا بترامب
0
منوعات
2025-11-21
اكتشاف تمدّد دماغي خطير لدى كيم كارداشيان يهدد حياتها… وهذا ما أكّده لها الأطباء
منوعات
2025-11-21
اكتشاف تمدّد دماغي خطير لدى كيم كارداشيان يهدد حياتها… وهذا ما أكّده لها الأطباء
0
آخر الأخبار
2025-10-19
وزيرة الثقافة الفرنسية: إغلاق متحف اللوفر بعد عملية سرقة
آخر الأخبار
2025-10-19
وزيرة الثقافة الفرنسية: إغلاق متحف اللوفر بعد عملية سرقة
0
موضة وجمال
2025-10-05
ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا تستكشف سحر جبيل في جولة سياحية مميزة (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-05
ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا تستكشف سحر جبيل في جولة سياحية مميزة (فيديو)
أخبار لبنان
08:57
رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر
أخبار لبنان
08:57
رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر
0
أخبار لبنان
08:13
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي
أخبار لبنان
08:13
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
08:10
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
أخبار لبنان
08:10
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
0
أخبار دولية
05:05
زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"
أخبار دولية
05:05
زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"
0
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
0
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
حال الطقس
02:28
إليكم تفاصيل الطقس...
حال الطقس
02:28
إليكم تفاصيل الطقس...
خبر عاجل
13:09
نتنياهو: لن نسمح بأن يشكل حزب الله تهديدا من جديد وأتوقع من الحكومة اللبنانية أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها وأن تجرد حزب الله من سلاحه
خبر عاجل
13:09
نتنياهو: لن نسمح بأن يشكل حزب الله تهديدا من جديد وأتوقع من الحكومة اللبنانية أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها وأن تجرد حزب الله من سلاحه
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
آخر الأخبار
01:33
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع يأمر بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أكتوبر
آخر الأخبار
01:33
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع يأمر بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أكتوبر
