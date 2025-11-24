مصادر رويترز: افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية في السعودية

تعتزم السعودية افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية، وفق ما أعلنت مصادر رويترز.



وأوضحت المصادر أنّ أحدهما للموظفين الأجانب غير المسلمين في شركة أرامكو العملاقة للنفط، وأنّ ذلك في إطار تخفيف المملكة القيود المفروضة على الكحوليات.



وأكّد أنّ افتتاح متجر سيُمثل في مدينة الظهران شرق المملكة، وآخر للدبلوماسيين في مدينة جدة الساحلية خطوة أخرى في الجهود التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعليّ للسعودية، لتحقيق الانفتاح.