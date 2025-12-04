الجميل من بعبدا: المطلوب من المفاوضات التي تحصل الان أن تثمر بأسرع وقت ممكن والمطلوب هو رئيس جمهورية يجرؤ على اتخاذ قرار حصر السلاح والمطلوب من الدولة والجيش الاسراع بتنفيذ هذه المهمة التي اقرت في مجلس الوزراء

