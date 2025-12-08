الإفراج عن مئة من التلامذة المخطوفين في نيجيريا

أفرجت السلطات النيجيرية عن مئة تلميذ خطفهم مسلحون من مدرسة كاثوليكية الشهر الماضي، وفق ما أفادت مصادر في الأمم المتحدة ووسائل إعلام محلية، لكنّ الغموض لا يزال يلف مصير 165 آخرين.

وفي تشرين الثاني، تعرض 315 تلميذًا وموظفًا للخطف من مدرسة سانت ماري الداخلية في ولاية النيجر الواقعة وسط شمال نيجيريا.

وتمكن نحو 50 تلميذًا من الفرار من خاطفيهم بعد وقت قصير، تاركين خلفهم 265 شخصًا لا يزالون قيد الاحتجاز.

ومن المقرر تسليم التلامذة المئة إلى مسؤولين حكوميين محليين في ولاية النيجر، حسب مصدر في الأمم المتحدة.