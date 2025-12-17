سامي الجميل لـ حوار المرحلة: نريد أن ننقل لبنان إلى مرحلة جديدة ويجب أن يستعيد قراره وسيطرته على أراضيه وللأسف حزب الله لم يتجاوب مع نداءاتنا لناحية فتح صفحة جديدة بعد المصارحة والمصالحة مع الطائفة الشيعية ومع الحزب من دون سلاح

