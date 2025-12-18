نبيل فهد للـLBCI: المدخول السياحي مهم جدا للانتعاش الاقتصادي وهناك قطاعات تتكل على الانفاق السياحي في التجارة

التالي

نبيل فهد للـLBCI: هناك زيادة ملحوظة في المبيعات عن السنة الماضية في السوبرماركت والحديث عن ارتفاع الأسعار لا أساس له وهناك طرح باختيار سلة غذائية وتخفيض سعرها حتى شهر رمضان بشكل يتماشى مع الطلب المتوقع عليها والفكرة لا تزال قيد الدرس