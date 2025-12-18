النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: الجلسة التشريعية عُقدت على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وشاركنا فيها من موقع مسؤوليتنا تجاه مجموعة من مشاريع القوانين ولكل نائب الحق بالتعبير عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة

التالي

النائب الياس بو صعب من مجلس النواب: رئيس الجمهورية حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية وعندما تكون كتلة بحجم "الجمهورية القوية" غير موجودة في الجلسة هذا دليل نقص