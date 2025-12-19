جعجع: لا أنظر إلى الموضوع بأنني سجلت هدفًا على الرئيس بري ولا مخرج للإنتخابات إلا برسالة يوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك