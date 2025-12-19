الأخبار
مكتب نتنياهو: نائب رئيس مجلس الأمن القومي مثل إسرائيل في اجتماع الناقورة لبحث نزع سلاح حزب الله

2025-12-19 | 08:33
0min
مكتب نتنياهو: نائب رئيس مجلس الأمن القومي مثل إسرائيل في اجتماع الناقورة لبحث نزع سلاح حزب الله

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

نتنياهو:

الأمن

القومي

إسرائيل

اجتماع

الناقورة

14:06

باسيل لـ ”جدل“: الورقة اللبنانية تحدد شروط السلام في لبنان ورئيس الجمهورية عليه البدء بالتفاوض ومن ثم يشاركه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والرئيس عون يحاول ربح الوقت وهو عالق بين المشاكل الداخلية والضغوط الخارجية

14:04

باسيل لـ"جدل": نتنياهو سيظلّ يُخطّط لحرب من الان حتى انتخاباته ويعتبر أنه في انتصاره في الحرب يحصّن نفسه للانتخابات

14:02

باسيل لـ"جدل": الحلّ الوحيد بورقة لبنانية تحدّد الامور كما حدّدت السفير سيمون كرم المكلّف

14:00

باسيل لـ"جدل": حزب الله لبناني او ايراني؟ عليه اليوم الاختيار

