باسيل لـ"جدل": نتنياهو سيظلّ يُخطّط لحرب من الان حتى انتخاباته ويعتبر أنه في انتصاره في الحرب يحصّن نفسه للانتخابات

آخر الأخبار
2025-12-19 | 14:04
0min
باسيل لـ"جدل": نتنياهو سيظلّ يُخطّط لحرب من الان حتى انتخاباته ويعتبر أنه في انتصاره في الحرب يحصّن نفسه للانتخابات

 
 
آخر الأخبار

لـ"جدل":

نتنياهو

سيظلّ

يُخطّط

انتخاباته

ويعتبر

انتصاره

الحرب

يحصّن

للانتخابات

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
16:52

نيويورك تايمز: أميركا تضرب أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
16:42

الدفاع المدني في غزة يعلن سقوط خمسة قتلى في قصف إسرائيلي لمركز إيواء

LBCI
أخبار دولية
16:30

سبعة قتلى في ضربة روسية استهدفت منطقة أوديسا الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
16:27

مجلس الأمن الدولي يمدد لعام مهمة قوة حفظ السلام في الكونغو الديموقراطية

