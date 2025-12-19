باسيل لـ ”جدل“: الورقة اللبنانية تحدد شروط السلام في لبنان ورئيس الجمهورية عليه البدء بالتفاوض ومن ثم يشاركه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والرئيس عون يحاول ربح الوقت وهو عالق بين المشاكل الداخلية والضغوط الخارجية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك