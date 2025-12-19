باسيل لـ ”جدل“: السلام الذي يقوم على الحقوق والعدالة هو الذي يؤدي الى تطبيع يدوم وهو يحدد كيف يمكن للشعوب أن تتعايش مع بعضها البعض

