باسيل لـ"جدل": أنا مع حلّ مسألة السلاح ومع تسليم هذا السلاح للجيش ليستخدمه أو أن تقدّم الولايات المتحدة للبنان سلاحًا إذ إنّ 1% ممّا تعطيه لإسرائيل من السلاح يمكن أن يلبّي حاجات لبنان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك