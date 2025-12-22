وكيل جمعية المصارف أكرم عازوري للـLBCI: مشروع قانون الفجوة المالية له فضل واحد وهو أنه موجود وهذا القانون ولو كان قد أُعدّ قبل خمس سنوات أو ثلاث سنوات لكان لديه حظ أكبر في تنفيذه

التالي

محامي جمعية المصارف أكرم عازوري للـLBCI: مشروع القانون المُناقش اليوم قابل للمناقشة ويحمل إيجابيات من حيث التذكير بتحمّل الدولة مسؤوليتها عن أي خسائر ويحتاج ذلك إلى تنفيذ فعليّ تدريجيّ يعيد تكوين الاقتصاد وودائع الناس والاحتياط المركزيّ