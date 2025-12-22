البستاني سائلًا الحكومة: هل قمت بتدقيق حسابيّ على حسابات المصارف وموجوداتها لتحديد المسؤوليات؟

أكّد النائب فريد البستاني أنّ الحكومة ستناقش مسودة قانون "الانتظام الماليّ”، الذي اعده وزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، لإقراره وارساله إلى المجلس النيابيّ.

وكتب على حسابه على منصّة “X”: “إذ أجدّد معارضتي له، لأنّه مجحف بحق المودعين ولا يعيد الثقة بالقطاع المصرفيّ وبالتالي بالإقتصاد اللبنانيّ، اودّ أن اطرح السؤال التالي على الحكومة:

كخطوة اولى بديهية ومذكورة في القانون الذي تقدمت به في شباط ٢٠٢٥، هل قامت الحكومة بإجراء تدقيق حسابي

TPA (Third Party Auditing) على حسابات وموجودات المصارف لتحديد المسؤوليات وذلك حسب المعايير الدولية”؟

وسأل أيضًا: “هل قامت بتحديد قيمة ممتلكات المصرف المركزيّ”؟

وتمنّى الحصول على الإجابات، “لكي لا تصحّ نصيحة احد الأصدقاء الذي قال لي "على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟".